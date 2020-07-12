UFC 4 Çıkış Tarihi EA Sports Tarafından Açıklandı!
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UFC 4 Çıkış Tarihi EA Sports Tarafından Açıklandı!

EA Sports tarafından geliştirilen dövüş oyunu UFC 4, çok yakın bir tarihte oyuncularla buluşacak. Dövüş oyunları arasında güzel bir yere sahip olan UFC, yeni oyunu UFC 4 ile piyasaya giriş yapacak.

UFC 4 Çıkış Tarihi EA Sports Tarafından Açıklandı!
12.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:47

EA Sports tarafından geliştirilen dövüş oyunu UFC 4, çok yakın bir tarihte oyuncularla buluşacak. Dövüş oyunları arasında güzel bir yere sahip olan UFC, yeni oyunu UFC 4 ile piyasaya giriş yapacak. UFC 4 çıkış tarihi ve detayları EA Sports tarafından paylaşıldı. Gelin UFC 4'e göz atalım.

UFC 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Serinin son oyunu olan UFC 4'ün çıkış tarihi belli oldu. Şu anda ön sipariş ile satılan UFC 4, 7 Ağustos'ta EA Access aboneleri için oynanılabilir olacak. PlayStation 4 ve Xbox One modelleri ise oyuna 14 Ağustos'tan itibaren erişebilecekler. Oyunu merak edenler ise EA Sports tarafından paylaşılan videoya göz atabilirler.

Yayınlanan videoda oyunun geliştirilen grafik kalitesi dikkat çekiyor. Bununla beraber yeni dövüş mekanikleri ve oyuncu geliştirmeleri oldukça ilgi çekici. Farklı tarzda ringleri içerisinde barındıran UFC 4, kafes dövüşü ile oyunun tanınırlığını artıracak gibi duruyor.

UFC 4 şu anda ön sipariş ile satılıyor. UFC 4'ü ön siparişle satın alan oyunculara özel oyun içi ögeler de sunuluyor. Ön siparişle satın alan oyuncular, Tyson Fury ve Anthony Joshua'ya erişebiliyorlar. Oyunu ön sipariş ile almak istemiyorsanız 14 Ağustos tarihinde PlayStation 4 veya Xbox One cihazınıza satın alabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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