Ufak bir öksürük dünyasını başına yıktı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde hemşire olarak görev yapan 53 yaşındaki Jayne Carpenter adlı kadının ufak bir öksürük şikayeti, hayatını kabusa çevirdi. Carpenter, 2016 yılında öksürdü ancak bunu önemsemedi daha sonra durumu ağırlaşan kadın, hemen hastaneye gitti. Hastaneye yatırılan kadının vücudu enfeksiyona karşı tepki verince sepsis gelişti ve kadının ayakları ile kolu kesildi.

UZUN SÜRE MÜCADELE ETTİ

2016 yılında başına gelen bu durumla bir süre mücadele eden ve toplanan yardım kampanyası sayesinde protez bacağına kavuşan Carpenter yine de eski yaşantısına dönemedi ve 2019 yılında aşırı derecede alkol aldıktan sonra kendi yaşamına son verdi. Carpenter, yaşamına son verdiği evinde eşi tarafından bulundu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Kadının vefatıyla ilgili Güney Galler Merkez Adli Tıp yetkilileri tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yetkililer, kadının ölüm nedeninin intihar olduğunu raporladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Güney Galler Merkez Adli Tıp Tabip Yardımcısı Dr. Sarah-Jane Richards, "Kuşkusuz ki yaşadığı durum onu çok etkiledi. O daha önce sağlıklı bir kadınken, uzuvlarını kaybederek büyük bir sarsın yaşadı" ifadelerini kullandı.

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