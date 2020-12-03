UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! 2 Aralık UEFA maç sonuçları!
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UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! 2 Aralık UEFA maç sonuçları!

03.12.2020 00:26 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:30
UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! 2 Aralık UEFA maç sonuçları!

2 Aralık tarihinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçlarını haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! 2 Aralık UEFA maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2 Aralık maçları tamamlandı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! 2 Aralık UEFA maç sonuçları! İşte Devler Ligi'nde toplu sonuçlar... .

2 ARALIK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI!

A Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

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Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya): 1-3

B Grubu

Real Madrid (İspanya): Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3

C Grubu

Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0

D Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 1-0

Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

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