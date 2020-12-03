UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! 2 Aralık UEFA maç sonuçları!
2 Aralık tarihinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçlarını haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! 2 Aralık UEFA maç sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2 Aralık maçları tamamlandı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! 2 Aralık UEFA maç sonuçları! İşte Devler Ligi'nde toplu sonuçlar... .
2 ARALIK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI!
A Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya): 1-3
B Grubu
Real Madrid (İspanya): Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3
C Grubu
Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1
Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0
D Grubu
Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 1-0
Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1