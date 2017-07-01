UEFA Regions' Cup'ta İlk Günün Maçları Tamamlandı





Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Regions' Cup finallerinde ilk gün maçları tamamlandı.



Türk ekibi İstanbul Bölge Karması, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Ukrayna temsilcisi Ingulec ile karşılaştı ve rakibini 3-0 yendi. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede İstanbul Bölge Karması'nın golleri 34. dakikada Serkan Uysal, 52. dakikada Ufuk Özcan ve 90. dakikada penaltıdan Semih Kamil Akgöz'den geldi.



A Grubu'ndaki diğer maçta Hırvatistan temsilcisi Zagreb ile Portekiz temsilcisi Lisbao, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Zagreb'in gollerini 24. dakikada Stulec ve 41. dakikada Adzic kaydetti. Lisboa'nın golleri ise 36. dakikada David Cardoso ve 57. dakikada Tiago Honrado'dan geldi.



B Grubu'nda oynanan günün ilk maçında İspanya'nın Castilla y Leòn takımı; Çek Cumhuriyeti'nden Olomouc Region Selection'u 4-1'le geçti. İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanan mücadelede İspanyol ekibinin gollerini 3 ve 45. dakikalarda Roberto Garcia Puente, 63. dakikada Alberto Rodriguez Ramos, 90. dakikada Ivan Jorge Vegas kaydetti. Çek temsilcisinin tek golünü ise 58. dakikada Petr Navratil attı.



Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan B Grubu'nun ikinci maçında ise İrlanda temsilcisi Region II, Rusya temsilcisi South Region'ı 1-0 yendi. Maçın tek golü 26. dakikada Hayes'ten geldi.



Turnuvanın ikinci maçları 3 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Pazartesi günü saat 15.00'te Ingulec-Lisboa ve Castilla y Leon-Region II maçları oynanacak. Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, saat 18.15'te Zagreb'i konuk edecek. Aynı saatte Olomouc-South Region mücadelesi de oynanacak.







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-Maçtan detaylar - İstanbul