UEFA maçlarında VAR var mı? Helsinki - Fenerbahçe maçında VAR sistemi var mı?

Sporseverlerin ilgi odağı haline gelen Helsinki - Fenerbahçe maçı hakkında detaylar merak ediliyor. VAR sisteminin olup olmadığı merak edilirken Helsinki - Fenerbahçe maçında VAR sistemi var mı ve UEFA maçlarında VAR var mı sorularının yanıtları araştırıldı.