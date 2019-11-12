UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
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UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynanacak İspanya-Malta maçında Sabri Çelik, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

12.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:51
UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynanacak İspanya-Malta maçında , hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, İspanya ile Malta arasında 15 Kasım Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İspanya'nın Cadiz şehrindeki Ramon de Carranza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA
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