Uedaş 13. Kütüphanesini İnegöl'de Açtı

'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 13. kütüphane kulaca mahallesi ilk ve ortaokulunda açıldı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) köy okullarındaki çocukların geleceğe umutlu bakmaları amacıyla hayata geçirdiği, 'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat' projesiyle kütüphanesi olmayan köy okullarını kütüphane ile buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Bursa İnegöl'deki Kulaca İlkokuluna yardım eli uzatan UEDAŞ, 2 bin 500 kitaplı kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sundu. UEDAŞ ayrıca, okulun çeşitli tadilat işlemlerini de gerçekleştirerek, öğrencilerin fiziksel koşullarının iyileştirilmesine de katkı sundu. UEDAŞ İnegöl İşletme Müdürü Hasan Ali Yürük, açılışı gerçekleşen kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

30 binin üzerinde kitap öğrencilerle buluştu

UEDAŞ'ın 2014 yılında başlayan 'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat' projesi kapsamında, bugüne kadar 13 köy okulu kütüphaneye kavuşurken, toplamda 30 binin üzerinde kitap çeşitli okullardaki kütüphanelerde öğrencilerle buluştu. UEDAŞ yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü yayınlar ile gençlik ve çocuk klasiklerinin yanı sıra çocuk hikayeleri ve romanlarından oluşan kütüphaneyi öğrencilerin kullanıma sundu. Okul Müdürü Aytekin Yılmaz ise, projeyi kendi okullarında gerçekleştirdikleri için UEDAŞ yetkililerine teşekkür etti. - BURSA