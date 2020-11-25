Udinese - Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta? Udinese - Fiorentina hangi kanalda? Udinese - Fiorentina maçı şifresiz canlı şifresiz
25.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:33
İtalya Kupası'ında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Udinese - Fiorentina maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Udinese - Fiorentina maçı hangi kanalda? Udinese - Fiorentina maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Udinese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta?
İtalya Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Udinese - Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Peki, Udinese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Udinese - Fiorentina maçı hangi kanalda, hakemi kim? Udinese - Fiorentina maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
UDİNESE - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Udinese - Fiorentina, İtalya Kupası maçı 25 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:30.
UDİNESE - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Udinese - Fiorentina, İtalya Kupası maçıTRT Spor HD,3 kanalında canlı yayınlanacak.