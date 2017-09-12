Üçüz kız kardeşlerin hatim sevinci



BALIKESİR - Balıkesir'de yaşayan üçüz kız kardeşler yaz tatilinde Balıkesir Müftülüğü tarafından açılan Kur'an-ı Kerim kurslarını başarı ile tamamlayarak hatim sevincini yakınlarıyla birlikte paylaştılar.

Bedriye-Ali Osman Konuk çiftinin üçüz kızları yaz tatilinde Balıkesir Müftülüğü tarafından açılan Kur'an-ı Kerim kurslarını başarı ile tamamlayarak sevinçlerini düzenlenen hatim merasiminde yakınlarıyla birlikte yaşadılar. Üçüz kız kardeşleri düzenlenen hatim merasiminde konuklarına Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudular. Üçüzlerin en büyüğü Ayşe Hilal Konuk Kardeşleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'i bitirmek için 4 senedir hazırlandıklarını belirterek "Unutuyorduk olmuyordu tekrar başlıyorduk sonunda yapabildik. Biz hazırlanırken karşı komşumuz hafız ablaya gidiyorduk, hem de Diyanet'in başlatmış olduğu Kuran kursuna gittik. Kur'an-ı Kerim okuduk orada hocalarımız vakit buldukça Peygamberimizin hayatını, nasıl namaz kılınacağını, tespih çekimini, 32 farzı, İslamın gerekçe ve kaidelerini anlatıyordu. Öncelikle anneme ve babama teşekkür ediyorum beni yönlendirdikleri için Allah herkese nasip etsin sevabıda büyük"dedi.

Fatma Seval Konuk ise "Ben 14 yaşındayım okullarımız başlayacak artık bu yaz bu yaz tatilinide böyle geçirdik. Hatim cemiyetimize herkes bütün sevdiklerimiz geldi çok mutluyum. Allah herkese böyle bir sevinci nasip etsin"şeklinde konuştu.

Emine Miray Konuk "Allah inşallah herkese böyle bir mutluluk verir. Hem TEOG'a çalıştık hemde Kur'an-ı Kerim okuduk ikisinide aynı anda yaptık. Allah inşallah bizi TEOG'da da başarılı kılar".