Üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi
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Üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi

Üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ulubey ilçesinde üçüz doğuran ineğin sahibini ziyaret ederek altın hediye etti.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ulubey ilçesinde üçüz doğuran ineğin sahibini ziyaret ederek altın hediye etti.

Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesi'nde yaşayan Duman ailesi, 2 yaşındaki ineklerinin, ilk doğumunda üçüz buzağı ile şaşkına döndü. Ramazan, Arife ve Bayram adı verilen, herkesin dikkatini çeken ve insanların görmeye gelene buzağıların ve ineğin sahibi aileye altın hediye edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz beraberindeki veteriner hekimle birlikte aileyi ziyaret ederek, üçüz buzağıları yerinde inceledi. Yılmaz, suni tohumlamanın ardından doğan buzağıların kontrol sonrası gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Aileye altın hediye ettiklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, buzağıların ve annelerinin yakın takibe alındıklarını, şuan için herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını belirtti. Hayvanları yakın takibe alacaklarını da kaydeden Yılmaz, ailenin buzağı desteklemesinden faydalanacağını da sözlerine ekledi. - ORDU

Üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi
Üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi
Üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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