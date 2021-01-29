Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti

Brezilya'nın Itajai şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Camila Cassimiro da Conceicao, salı günü üçüz bebek dünyaya getirmişti. Daha önce de ikiz çocuk dünyaya getiren kadının, yaptığı doğum sonrası kanamasının başlamasından dolayı yoğun bakıma alındığı açıklandı. Hastane yetkililerinin bugün yaptığı açıklamada, altı çocuklu kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

DOĞUMA GİREN DOKTORLAR İÇİN SORUŞTURMA KAPIDA

Hastane yetkilileri, ailenin acı kaybı için üzüntülerini dile getirirken Camila'nın ailesine gereken desteğin verileceğini açıkladı. Polis ekiplerinin, hastanede doğuma giren Dr. Thatyane Zanata ve Debora Cristina Siqueira hakkında soruşturma açması bekleniyor.