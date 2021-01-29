Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti
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Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti

29.01.2021 17:28 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:49
Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti

Brezilya'da üç çocuk annesi kadın, üçüz bebeklerini doğurduktan sonra oluşan kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin, doğuma giren doktorlar hakkında soruşturma açması bekleniyor.

Brezilya'nın Itajai şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Camila Cassimiro da Conceicao, salı günü üçüz bebek dünyaya getirmişti. Daha önce de ikiz çocuk dünyaya getiren kadının, yaptığı doğum sonrası kanamasının başlamasından dolayı yoğun bakıma alındığı açıklandı. Hastane yetkililerinin bugün yaptığı açıklamada, altı çocuklu kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti

DOĞUMA GİREN DOKTORLAR İÇİN SORUŞTURMA KAPIDA

Hastane yetkilileri, ailenin acı kaybı için üzüntülerini dile getirirken Camila'nın ailesine gereken desteğin verileceğini açıkladı. Polis ekiplerinin, hastanede doğuma giren Dr. Thatyane Zanata ve Debora Cristina Siqueira hakkında soruşturma açması bekleniyor.

Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti
Haber Yorumları (1)
5432: allah rahmet eylesin allah öksüz çocuklara yardım eylesin bu dünyada en zor şey annesiz kalmaktır ve öz anne olmaması allah şehitler zümresine yazsın inşallah amin
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