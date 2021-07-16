Uçuş simülasyonu oyunu Jetborne Racing, Steam'de bedava olacak!
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Uçuş simülasyonu oyunu Jetborne Racing, Steam'de bedava olacak!

Uçuş simülasyonu oyunu Jetborne Racing, Steam'de bedava olacak!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Boundless Dynamics tarafından geliştirilen ve yayınlanan VR destekli uçuş sümilasyon oyunu Jetborne Racing, bu hafta sonu Steam'de ücretsiz bir şekilde sunulacak. Jetborne Racing sistem gereksinimleri!

Steam Yaz İndirim günlerinin tamamlanmasının ardından ücretsiz yapımlar listesine yeni oyunlar dahil edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Steam mağazasında 225 TL'ye satılan yarış oyunu The Crew 2 ve 31 TL değerindeki korku oyunu Dead by Daylight ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmuştu. Steam bu haftaya özel olarak yeni bir ücretsiz oyunu Jetborne Racing'i mağazasında listeliyor.

Uçuş simülasyonu oyunu Jetborne Racing, Steam'de bedava olacak!

Boundless Dynamics tarafından geliştirilen ve yayınlanan Jetborne Racing, Mayıs 2021'de piyasaya sürülmüştü. Steam kullanıcıları VR destekli bu çok oyunculu hava yarışı oyununu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Oyun, 21 Temmuz'a kadar yüzde 30 indirimli bir şekilde, 12,95 TL satış fiyatıyla Steam mağazasında yer alıyor.

Jerborne Racing sistem gereksinimlerine aşağıdan, Steam sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

JETBORNE RACING SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya Windows 7 SP1
  • İşlemci: Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 ya da üstü
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/AMD Radeon R9 480 ya da üstü
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 3GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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