Uçuş simülasyonu oyunu Jetborne Racing, Steam'de bedava olacak!

Boundless Dynamics tarafından geliştirilen ve yayınlanan VR destekli uçuş sümilasyon oyunu Jetborne Racing, bu hafta sonu Steam'de ücretsiz bir şekilde sunulacak. Jetborne Racing sistem gereksinimleri!

Steam Yaz İndirim günlerinin tamamlanmasının ardından ücretsiz yapımlar listesine yeni oyunlar dahil edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Steam mağazasında 225 TL'ye satılan yarış oyunu The Crew 2 ve 31 TL değerindeki korku oyunu Dead by Daylight ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmuştu. Steam bu haftaya özel olarak yeni bir ücretsiz oyunu Jetborne Racing'i mağazasında listeliyor.

Boundless Dynamics tarafından geliştirilen ve yayınlanan Jetborne Racing, Mayıs 2021'de piyasaya sürülmüştü. Steam kullanıcıları VR destekli bu çok oyunculu hava yarışı oyununu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Oyun, 21 Temmuz'a kadar yüzde 30 indirimli bir şekilde, 12,95 TL satış fiyatıyla Steam mağazasında yer alıyor.

Jerborne Racing sistem gereksinimlerine aşağıdan, Steam sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

JETBORNE RACING SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri