Uçurumun kenarında asılı kalan otomobil halat yardımıyla çekildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uçurumun kenarında asılı kalan otomobil halat yardımıyla çekildi

Uçurumun kenarında asılı kalan otomobil halat yardımıyla çekildi
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde kaza yapınca uçurumun kenarında asılı kalan otomobil, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekildi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde kaza yapınca uçurumun kenarında asılı kalan otomobil, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekildi.

Orhan Şengül idaresindeki 68 EY 477 plakalı otomobil, buzlanan Hınıs- Erzurum kara yolu Söylemez mevkisinde yolda savrulmaya başladı.

Şarampole düşen otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçurumun kenarında durabildi.

Olaydan yara almadan kurtulan sürücü Şengül, araçtan çıkıp durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Köprüköy itfaiyesi ekipleri, aracı halat yardımıyla yola çekti.

Şengül, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

 Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

 Plakasında 'Mutluyuz' yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title