Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonetin Sürücüsü Öldü

ÇORUM'da, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Metin Kiraz (38), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Çorum- Alaca yolunun 20'nci kilometresindeki Hatap Barajı mevkisinde meydana geldi. Metin Kiraz'ın kullandığı 19 LD 720 plakalı sebze yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak, uçurumdan yuvarlandı. Sürücü Kiraz, devrilen kamyonette sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kiraz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan Metin Kiraz'ın cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çorum