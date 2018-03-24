Uçurtmalar, Şehit Günak Anısına Uçuruldu

Antalya'da, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın anısına uçurtma şenliği düzenlendi.

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Viranşehir Kaymakamlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Fidan Kardeşliği" projesi kapsamında, Antalyalı çocuklar 500 uçurtma hazırladı. Şanlıurfa ile Antalya'da eş zamanlı düzenlenecek organizasyon için uçurtmalar, kargoyla Viranşehir'e gönderildi.

Etkinliğin Antalya'daki bölümü, Cam Piramit yanında yapıldı. Şenlikte çocuklar, velileriyle uçurtma uçurdu, PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Günak için gökyüzüne dilekler gönderdi.

Etkinliğe katılan 4 yaşındaki Baran Özyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarda uçurtma için koştuğunu söyledi.

Baran Özyıldız, velilerin de en az çocuklar kadar eğlendiğini dile getirdi.

Üzüm: "Şehit evladımız için de dilekler gönderiyoruz"

Ezgi Üzüm ise uçurtma yapmasını öğrendiğini, kendi uçurtmasını göğe bıraktığını kaydetti.

Annesi Sibel Üzüm ise "Çocuklarla biz de eğleniyoruz, doğada güzel vakit geçiriyoruz. Uçurtmayla sanki göklere çıkıyormuşuz gibi hissediyoruz. Şehit evladımız için de dilekler gönderiyoruz." dedi.

Antalya BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz ise öğrencilerin ulusal ve uluslararası birçok alanda dünya birinciliği dahil büyük başarılara imza attığını anlattı.

Akademik anlamda çok güzel işler yaptıklarını ancak bunu değerlerle de donatmak gerektiğini vurgulayan Aydeniz, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, şehit Günak evladımız anısına uçuruyor. Uçurtmayla dikkat çekmek istediğimiz şey, dünyada bilimde, akademik olarak en iyi ülkeler arasında ABD var. Ancak demokrasi götürmek için girdiği yerleri talan ettiğini, Irak'ta, Rakka'da görüyoruz. Şanlı ordumuzun, Afrin'de bir sivile dahi zarar vermediğini görüyoruz. Atalarımızdan aldıkları değerler sayesinde bunu başarıyorlar, çocuklarımızı da bu değerlerle donatmayı amaçlıyoruz."

Viranşehir'de 17 Şubat 2017'de Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.