Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu
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Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu

24.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:08

Kırıkkale'de bir iş insanı koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek için 100 bin adet ücretsiz maske dağıttı. Maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar izdihama neden olurken, sosyal mesafeyi de unuttu.

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı.

Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu

ÜCRETSİZ MASKE ALAYIM DERKEN MESAFEYİ UNUTTULAR

Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlarda ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu.

Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu

Topluluk, maske dağıtımının ardından son buldu.

Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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