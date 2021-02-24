Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu

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Kırıkkale'de bir iş insanı koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek için 100 bin adet ücretsiz maske dağıttı. Maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar izdihama neden olurken, sosyal mesafeyi de unuttu.