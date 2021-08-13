Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi?
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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi?
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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? soruları en çok sorulan sorular arasında yer almakta. Ücretli öğretmenlik başvurusu ve başvuru tarihleri, öğretmen adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Ücretli öğretmenlik için kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapacak olan adaylar online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? soruları en çok sorulan sorular arasında yer almakta. Ücretli öğretmenlik başvurusu ve başvuru tarihleri, öğretmen adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Ücretli öğretmenlik için kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapacak olan adaylar online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? İşte detaylar haberimizde...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ayı itibariyle pek çok ilde alınmaya başladı. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? - Haberler
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