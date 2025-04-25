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Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Pürüz filmi ne zaman, nerede çekildi?

Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Pürüz filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Üçlü Pürüz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Üçlü Pürüz konusu, özeti ve Üçlü Pürüz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Üçlü Pürüz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Üçlü Pürüz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Üçlü Pürüz filmini izleyecek olanların merak ettiği Üçlü Pürüz konusu nedir, Üçlü Pürüz oyuncuları kimler ve Üçlü Pürüz özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat'tan (Okan Cabalar) sahte nikah memuru olmasını ve Adana'ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat'a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku'da (Korhan Herduran) eşlik eder.

Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini Vedat Uyar'ın üstlendiği, oyuncu Okan Cabalar, Emrah Kaman, Korhan Herduran, Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan, Bahar Süer ve Haluk Levent'in yer aldığı "Üçlü Pürüz" filmi, 14 Mayıs Salı saat 20.00'de NOW izleyicisiyle buluşacak.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Üçlü Pürüz filmi, 2022 yaz aylarında İstanbul'da ve Bolu'da çekildi. Filmin çekimleri yaklaşık 6 hafta sürdü.

Üçlü Pürüz filmi 2023 yılında vizyona girmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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