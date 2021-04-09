Uçhisar Kalesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı
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Uçhisar Kalesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER - Haberler | Politika
Uçhisar Kalesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı

NEVŞEHİR'in Uçhisar Beldesinde belediye, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye tepki amacıyla Uçhisar Kalesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.

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NEVŞEHİR'in Uçhisar Beldesinde belediye, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye tepki amacıyla Uçhisar Kalesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.

Uçhisar Belediyesi, 104 emekli amirale tepki göstermek amacıyla Kapadokya'nın en yüksek kalesi olan Uçhisar Kalesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı. Belediyenin sosyal medya hesabından fotoğraf ile birlikte paylaşılan mesajda, "Uçhisar Belediye Başkanlığı'ndan 104 emekli askere, Kapadokya'nın zirvesi Uçhisar Kalesi'nden anlamlı cevap" ifadeleri kullanıldı. 


Uçhisar Kalesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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