Uçhisar'da PTT binasının yeni yeri için protokol imzalandı Uçhisar Belediyesi tarafından PTT binasının taşınmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlanmasının ardından Uçhisar Belediyesi ile PTT arasında protokol imzalandı.

Uçhisar Belediyesi tarafından PTT binasının taşınmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlanmasının ardından Uçhisar Belediyesi ile PTT arasında protokol imzalandı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ve PTT Başmüdür Vekili Niyazi Bal, Uçhisar'da bulunan PTT binasının taşınması konusunda gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Uçhisar PTT binasının yeni yerine taşınması ve mevcut yerdeki PTT binası ile lojmanlarının Uçhisar Belediyesi projelerinde kullanılmak üzere belediyeye verildi. Başkan Osman Süslü; PTT Baş Müdür V. Niyazi Bal'a teşekkür ederek, protokolün Uçhisar'a hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA