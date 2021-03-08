Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı
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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı

08.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:37
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Osman Süslü mesajında; ""Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Toplumsal yaşamın her basamağında ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Toplumun her kesiminde yer alan başarı gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum. Özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete, ticaretten sosyal hayata her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. Üreten kadın ve emek veren kadın güçlü toplum demektir. Güçlü toplumlar ise güçlü ve umut dolu yarınların kaynağıdır. Hayatımızın birçok alanındaki çalışmalarıyla dünya çapında başarılara imza atmış, varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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