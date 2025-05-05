2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programına konuk olarak katılan ve ilginç hareketleri ile Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına giden 'Uçan adam' lakaplı Sabri Yıldız hayatını kaybetti. Uçan adam Sabri öldü mü? Uçan adam Sabri neden öldü?

UÇAN ADAM SABRİ ÖLDÜ MÜ?

Esra Ceyhan'ın programındaki hareketiyle o dönem adından söz ettiren Yıldız, bazı filmlerde rol almış ancak medya sektöründe uzun süre tutunamamıştı. Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen Yıldız'ın ölüm haberini ise Testo Taylan duyurdu. Taylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uçan adam Sabri abim vefat etmiş. Şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadelerine yer verdi.

Sabri Yıldız'ın ölüm sebebi henüz açıklanmadı.