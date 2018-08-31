Uçakta Soyunup Dans Etmeye Başlayan Sarhoş Kadın, Ortalığı Birbirine Kattı

İbiza'ya giden uçakta kayda alınan görüntüler sosyal medyada damga vurdu. Yolcular arasında bulunan sarhoş bir yolcu aniden soyunup, kucak dansı yapmaya başladı. O anlar sonrası kayda alınan görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Kadın yüzünden uçağı karıştıran büyük bir kavga çıktı. Uçaktaki bir yolcunun kayda aldığı görüntülerde bir grup yolcunun uçağın ön tarafında kavga ettiği görülüyor.

"BİRDEN SOYUNMAYA BAŞLADI"

Kavgayı kayda alan Josh adındaki yolcu, kadının arkadaşlarının arka tarafta oturduğunu fakat kadının başkalarının yanına gittiğini söyledi. İlginç anları görüntüleyen Josh şöyle konuştu: "Uçağa bindik ve kadının arkadaşlarının hepsi arkada oturuyordu. O ise içki içip ona daha fazla içki veren adamların arasında oturmaya devam etti." Olay karşısında epey şaşıran yolcu "Birden bire dans etmeye başladı ve soyundu. Gerçekten berbat görünüyordu. Ayrıca uçak uçarken koridorda takla atmaya başladı." diye ekledi. Sarhoş kadının videoda olup olmadığı belli değil ama iddia edilen davranışının olaya yol açtığı söyleniyor.

FİRMA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Uçak firması ise olay sonrası şöyle bir açıklama yaptı: "Yolcularımızın ve ekibimizin güvenliği ile refahı bizim en yüksek önceliğimizdir. Ekibimiz, tüm olayları değerlendirmek ve çözmek için eğitilmiştir. Bu tür olaylar nadir olmakla birlikte, onları çok ciddiye alıyor ve taciz edici veya tehdit edici davranışlara göz ardı etmeyip onları her zaman takibe alıyoruz."