Uçakta cinsel ilişkiye girdiler, o anları kayda alan yolcu videoyu Twitter'da paylaştı - Haberler
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Uçakta cinsel ilişkiye girdiler, o anları kayda alan yolcu videoyu Twitter'da paylaştı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

İrlanda Ryanair hava yollarına ait uçakta bulunan bir çift cinsel ilişkiye girdi. Uçakta bulunan başka bir yolcu, o anları telefonu ile çekip Twitter üzerinden paylaştı.

Ryanair hava yollarına ait uçakta bir çift cinsel ilişkiye girdi. Uçakta bulunan başka bir yolcu, o anları telefonu ile çekip Twitter üzerinden paylaştı.

ÇİFTE BİR YAPTIRIM UYGUNLANMADI

Hava yolu şirketinin kurallarına göre, uçakta ilişkiye giren çiftlerin uçaktan indirilmesi gerekiyordu, ancak çifte herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Çiftin, kimseyi umursamadan ilişkiye girmesi diğer yolcuların tepkisine yol açtı.

DİĞER YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada videoyu izleyen kullanıcılar da çiftin, aile ve çocukların yanında bu tür hareketlerde bulunmasının doğru olmadığını ve çift hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi. Çiftin, kim olduğu ve hangi seferde cinsel ilişkinin yaşandığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uçakta cinsel ilişkiye girdiler, o anları kayda alan yolcu videoyu Twitter'da paylaştı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uçakta cinsel ilişkiye girdiler, o anları kayda alan yolcu videoyu Twitter'da paylaştı - Haberler
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