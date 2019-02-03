Uçak Yolcusunun Bavulunda Leopar Yavrusu Bulundu

Hindistan'ın Chennai Havalimanı'nda bir bavuldan gelen seslerden şüphelenen yetkililer, bavul içinde bir plastik poşete gizlenmiş bir aylık bir leopar yavrusu buldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'a giden bavulun sahibi yolcu gözaltına alındı.

Yetkililer 45 yaşlarındaki şüphelinin uluslararası bir kaçakçılık çetesinin parçası olup olmadığını araştırıyor.

İsmi açıklanmayan şüphelinin ifadesinde "kaçamak cevaplar verdiği" belirtildi.



Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki leopar yavrusunun bulunduğunda "şok halinde ve zayıf durumda" olduğu açıklandı.

Hindistan medyası, havalimanı yetkililerinin leopar yavrusunu biberonla beslerken çekilen görüntülerini paylaştı.

Leopar yavrusu veteriner kontrolünün ardından Chennai'deki Arignar Anna Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.