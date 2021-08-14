Uçak kazasında hayatını kaybeden Aydın'ın baba evine acı haber ulaştı

KAHRAMANMARAŞ'taki uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın, Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ'taki uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın, Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı. Aydın'ın evine Türk bayrağı asıldı.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağında bulunan 8 mürettebattan biri olan orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın merkez Güllük Mahallesi'ndeki evinde bulunan ailesi haberi alınca yasa boğuldu. Aydın'ın babası Salih ve annesi Emine Aydın'a acı haberi Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve Jandarma Bölük Komutanı Ahmet Kemal Balcı verdi. Aydın'ın ölüm haberini alan yakınları evin balkonuna Türk bayrağı astı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri