Uçak bileti iptal edilir mi? Uçak bileti nasıl iptal edilir?

Kurban Bayramı'nın 9 gün olması ile birlikte vatandaşlar tatil bölgelerine askın etti. Bu konu ile ilgili uçak iptal edilir mi? Uçak nasıl iptal edilir? Uçak bileti iptallerinde para kesilir mi? konuları araştırılıyor.