Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu

Taliban'dan kaçabilmek için uçağın iniş takımlarına tutunmayı göze alan kişilerin metrelerce yükseklikten düştüğü görüntüler tüm dünyada gündem olmuştu. Düşen kişilerin annelerine bakabilmek için pazarda karpuz satan 16 ve 17 yaşlarında iki fakir kardeş olduğu ortaya çıktı. Çocukların teyzesinin komşusu olduğunu belirten bir kişi, "Annelerinin onlardan başka kimsesi yoktu. Taliban rejimi altında nasıl hayatta kalacak, kim bilir" dedi.

ABD öncülüğündeki NATO gücünün Afganistan'dan çekilmesi üzerine ülkede kontrolü eline alan Taliban'dan kaçmak isteyenler havaalanına akın etmiş ve kalkan uçaklara binebilmek için büyük çaba sarf etmişti. Hatta bazı vatandaşlar iniş takımlarına tutunarak seyahat etmeye çalışmış ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı kişilerin uçaktan düştüğü net bir şekilde görülebilmişti.

DÜŞENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Uçağın iniş takımına tutunarak ölümcül bir yolculuğu göze alan ve metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Afgan medyasında yer alan habere göre, uçaktan düşen iki kişinin annesine bakmak için pazarda karpuz satan iki kardeş olduğu ortaya çıktı.

16 VE 17 YAŞLARINDA İKİ KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Biri 16 diğeri ise 17 olan kardeşler hakkında açıklama yapan ve çocukların teyzesinin komşusu olduğunu belirten bir kişi, "İkisi de Kabul'deki pazarda karpuz satar ve annelerine bakabilmek için çöp tenekelerini karıştırırdı. Annelerinin tek evlatlarıydılar. Annelerinin onlardan başka kimsesi yoktu. Taliban rejimi altında nasıl hayatta kalacak, kim bilir" dedi.