(Uçağın havada arızalanması) Pakdemirli: ""Bir sesle beraber irkildim"
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli: "Bir sesle beraber irkildim pilotlarla konuşmamız oldu" ŞIRNAK(AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Pakdemirli:
"Bir sesle beraber irkildim pilotlarla konuşmamız oldu"
ŞIRNAK(AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk