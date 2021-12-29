Düşen uçaktaki pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri yürek dağladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrinde önceki günlerde yaşanan korkunç uçak kazasında, pilot da dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Hava Trafik Kayıtlarından alınan bilgilere göre uçağın irtifa kaybettiğini anlayan pilot, kuleye iniş talebinde bulundu. Kule, pisti hazırladı ancak her şey için geç kalınmıştı.

UÇAK DÜŞERKEN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pilot, son anda iniş alanını değiştirmek istese de uçağın düşmesini engelleyemedi. Bu sırada panik içerisinde çare arayan pilotun son sözleri de ortaya çıktı. Pilot, bir yandan uçağı yeniden rotaya sokmaya çalışırken, diğer yandan da çaresizlik içerisinde "Kahretsin, kahretsin" diye bağırdı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu sözlerden sadece saniyeler sonra uçak yere çakıldı ve feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Pilotun son sözlerine ilişkin ses kaydı, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından dinlendi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından soruşturması devam eden kazanın nedeni ise şu ana kadar açıklanmadı.

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