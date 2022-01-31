Üç Kuruş son bölüm Full HD izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Üç Kuruş'un 11. Bölümünde; Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe'nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal'la beraber kurdukları oyunda Kartal'dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan'a bağlayan yeni biriyle tanışırlar
Üç Kuruş 12. Bölüm Fragmanı yayında. Kartal, Bahar, Efe ve Leyla arasında gerginlik yaşanırken Azade'nin Kartal'ın evine gelmesi herkesi şaşkınlığa uğratıyor. Aksiyon dolu dakikaların ekrana geldiği tanıtımda İrfan, Neriman'dan Leyla'yı getirmesini isterken Oktay'ın sert tepkisi karşısında Neriman'ın ağır sözleri iki kardeş arasında sesleri yükseltiyor. Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter merak konusu olurken Baybars ile karşı karşıya geldiği anlar heyecanla bekleniyor.
ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMÜ İZLEME LİNKİ
NOT 12. bölüm henüz yayınlanmadı
- Yönetmen: Sinan Öztürk
- Senaryo: Damla Serim, Murat Uyurkulak, Eset Akçilad
- Yapımcı: Kerem Çatay
- İdari Yapımcı: Cem Özkan, Yamaç Okur
- Müzik: Toygar Işıklı
- Kurgu Yönetmeni: Serdar Çakular
- 2. Yönetmen: Barbaros Bilgin
- Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
- Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan
- Kartal: Uraz Kaygılaroğlu
- Efe: Ekin Koç
- İrfan: Diren Polatoğulları
- Bahar: Nesrin Cavadzade
- Leyla: Aslıhan Malbora
- Neriman: Nursel Köse
- Oktay: Civan Canova
- Nezih: Zafer Algöz
- Ruşen: Mustafa Kırantepe
- Şesu: Uğur Yıldıran
- Şahin: Umutcan Ütebay
- Halide: Damla Makar
- Nesrin: Melissa Yıldırımer
- Batu: Aytaç Uşun
- Semiha: Süreyya Kilimci
- Mesut: Cenk Kangöz
- Konyalı: Alişan Uğur
- Bülent: Burak Altay
- Sahir: Muttalip Müjdeci
- Peri: Asena Girişken
- Hazal: Tuğçe Yolcu
- Attila: Emrullah Çakay
- Mirsad: Erkan Üçüncü
- Neşe: Aylin Engör
- Kamil: Volkan Kıran
- Ahmet: Özkan Özipek
- Seco: Ömer Çobanoğlu
- Hüseyn: Ömer Civan Şit