Üç Kuruş son bölüm Full HD izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünü bekleyen dizi takipçileri, son bölümde neler olduğunu hatırlamak için son bölüm full izleme linkini araştırıyor. Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş bugün SHOW TV'de başlıyor. Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 11. Bölümünde; Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe'nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal'la beraber kurdukları oyunda Kartal'dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan'a bağlayan yeni biriyle tanışırlar

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kuruş 12. Bölüm Fragmanı yayında. Kartal, Bahar, Efe ve Leyla arasında gerginlik yaşanırken Azade'nin Kartal'ın evine gelmesi herkesi şaşkınlığa uğratıyor. Aksiyon dolu dakikaların ekrana geldiği tanıtımda İrfan, Neriman'dan Leyla'yı getirmesini isterken Oktay'ın sert tepkisi karşısında Neriman'ın ağır sözleri iki kardeş arasında sesleri yükseltiyor. Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter merak konusu olurken Baybars ile karşı karşıya geldiği anlar heyecanla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMÜ İZLEME LİNKİ

NOT 12. bölüm henüz yayınlanmadı

Yönetmen: Sinan Öztürk

Senaryo: Damla Serim, Murat Uyurkulak, Eset Akçilad

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Cem Özkan, Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

Kurgu Yönetmeni: Serdar Çakular

2. Yönetmen: Barbaros Bilgin

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan

OYUNCULAR

Kartal: Uraz Kaygılaroğlu

Efe: Ekin Koç

İrfan: Diren Polatoğulları

Bahar: Nesrin Cavadzade

Leyla: Aslıhan Malbora

Neriman: Nursel Köse

Oktay: Civan Canova

Nezih: Zafer Algöz

Ruşen: Mustafa Kırantepe

Şesu: Uğur Yıldıran

Şahin: Umutcan Ütebay

Halide: Damla Makar

Nesrin: Melissa Yıldırımer

Batu: Aytaç Uşun

Semiha: Süreyya Kilimci

Mesut: Cenk Kangöz

Konyalı: Alişan Uğur

Bülent: Burak Altay

Sahir: Muttalip Müjdeci

Peri: Asena Girişken

Hazal: Tuğçe Yolcu

Attila: Emrullah Çakay

Mirsad: Erkan Üçüncü

Neşe: Aylin Engör

Kamil: Volkan Kıran

Ahmet: Özkan Özipek

Seco: Ömer Çobanoğlu

Hüseyn: Ömer Civan Şit

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