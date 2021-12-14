Üç Kuruş 'Leyla' kimdir? Leyla kim canlandırıyor? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? - Haberler
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Üç Kuruş 'Leyla' kimdir? Leyla kim canlandırıyor? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Üç Kuruş 'Leyla' kimdir? Leyla kim canlandırıyor? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
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Üç Kuruş oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Leyla geliyor. Peki, Üç Kuruş 'Leyla' kimdir? Leyla kim canlandırıyor? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte bilgiler...

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş 'Leyla' kimdir? Leyla kim canlandırıyor? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Kartal'ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe'ye çekilmektedir.

Üç Kuruş Leyla karakterini "Aslıhan Malbora" canlandırmaktadır.

Aslıhan Malbora (d. 27 Mart 1995, Afyonkarahisar) Türk dizi ve sinema oyuncusu.

27 Mart 1995 tarihinde Afyon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyon'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

Oyunculuğa 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2018) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı.

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.

Diziler:

Seven Ne Yapmaz : Zeynep

Kalbimin Sultanı : Saliha Sultan

Ağlama Anne : Zeynep Fırıncıoğlu

Her Yerde Sen : Ayda Akman

Gel Dese Aşk : Derin Düdenli

Oluversin Gari : Derya

Üç Kuruş : Leyla

Filmler:

Aile Hükümeti : Zeynep

Herşeye Rağmen : Melahat

İnternet dizileri:

Geçen Yaz : Ebru

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