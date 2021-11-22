Üç Kuruş Kartal kimdir? Uç Kuruş Kartal Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında, evli mi, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Üç Kuruş dizisi oyuncuları merak ediliyor. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. FOX TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa rolünü oynadı. TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer'e hayat verdi. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırdı.

ÜÇ KURUŞ KARTAL KİMDİR?

Çıngıraklı mahallesinin bıçkın, kurnaz ve sinir küpü suç lideri. Mahallesinde başlayan seri cinayetler, Kartal'ın da aynı katil tarafından saldırıya uğraması ile otoritesinin sarsılmasına neden olur. Katili yakalamak için can düşmanı komiser Efe ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa sekiz bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak başladı.[1] Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger[2] FOX TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa, TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney rolünü, Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandırdı. 2021 çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol aldı.[3]

Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yaptı. TRT1'de yayımlanan Tam Zamanı ve Kuyruk adlı yarışmaların, Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasının, sunuculuğunu yaptı.

Rol aldığı ilk sinema filmi Mezuniyet (2009) idi. Ardından Eltilerin Savaşı, Ejder Kapanı, Karakomik Filmler, Çakallarla Dans 5, Ejder Kapanı, Nerede Kalmıştık, Dönerse Senindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun Bamsı Beyrek adlı filmlerde rol aldı.

Haziran 2014'te Melis İşiten'le evlendi ve çift, Temmuz 2019'da boşandı.5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet