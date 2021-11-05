Üç Kuruş hangi gün? Üç Kuruş nerede çekiliyor?

Üç Kuruş hangi gün? Üç Kuruş dizisi hangi kanalda, ne zaman? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olan Üç Kuruş kısa sürede büyük beğeni topladı.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ HANGİ GÜN?

Üç Kuruş dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇINGIRAKLI NEREDE?

Üç Kuruş dizisinin çekimleri Nişantaşı'nda gerçekleşiyor. Dizinin bir kısmı ise İstanbul Balat'ta yani Lonca Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor. Yani dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi aslında Lonca Mahallesi'dir.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Halit (Ercan Kesal) - Efe'nin akıl hocası.

Bülent Komiser (Burak Altay) - Cinayet Büro'nun amiri.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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