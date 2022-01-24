Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından izleyiciler, Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Üç Kuruş yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı çıktı mı? Üç Kuruş son fragman ne zaman çıkacak? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? işte detaylar haberimizde...

Yeni bölümünün ardından merakla 12. bölümü bekleyen Üç Kuruş izleyicileri Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 12. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kartal ve Efe'nin çatışmaya girdiği tanıtım gerilimi yüksek anlara sahne olurken Efe'nin müdürüne silahlara takip cihazı koyduğunu söylemesi dikkat çekiyor. Efe'nin konuşması üzerine kapının önünde bekleyen Leyla'nın şoke olmuş hali ise akıllara "Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi?" sorusunu getiriyor.

ÜÇ KURUŞ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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