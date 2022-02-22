1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Serdar kimdir? Serdar gerçekte kimdir? Vural Şahanoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ SERDAR KİMDİR?

SERDAR : Dönüş ve Derya'nın okuldan arkadaşları, Dönüş'ün ilk ve tek aşkı. Serdar da Dönüş'e aşık olmasına rağmen gençliklerinde birbirlerine açılamayacaklar, Serdar Üniversite okumak için Ayvalık'tan ayrılınca yıllarca birbirlerinden ayrı kalacaklardır.

Oyuncu kadrosu ve karakterler:

• İclal Aydın - Nesrin

• Reha Özcan - Sadık

• Özgü Kaya - Türkan

• Almila Ada - Dönüş

• Melisa Berberoğlu - Derya

• Berker Güven - Somer

• Veda Yurtsever - Rüçhan

• Tayfun Erarslan - Özer

• Benian Dönmez - Nezahat

• Nazlı Senem Ünal - Mine

• Demircan Kaçel - Mesut

• Vural Şahanoğlu - Serdar

• Hakan Atalay - Fatih

• Mert Özcan - Hakan

• Ece Baliç - Dilek

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