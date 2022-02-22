1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Mesut kimdir? Mesut gerçekte kimdir? Demircan Kaçel kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ MESUT KİMDİR?

MESUT: Almanya'ya göçen ailesi, engelli olduğu için Mesut'u yanlarına almamıştır. Bedensel gelişimi 16 yaşında, zihinsel gelişimi ise 8 yaşında durmuş, ailesinden gelecek mektup umuduyla sürekli postacı İrfan'ın mektuplarını çalmaktadır. Postane Müdürü Sadık'la tanışması ve onun manevi oğlu oluşu böyle başlamıştır. Sadık Bey onu evine aldıktan sonra Mesut mutlu olsun diye ona üzeri yazılı zarflar verecek, Mesut bu zarfları ömrünün sonuna kadar gizemlerle dolu kutusunda saklayacaktır.

Oyuncu kadrosu ve karakterler:

• İclal Aydın - Nesrin

• Reha Özcan - Sadık

• Özgü Kaya - Türkan

• Almila Ada - Dönüş

• Melisa Berberoğlu - Derya

• Berker Güven - Somer

• Veda Yurtsever - Rüçhan

• Tayfun Erarslan - Özer

• Benian Dönmez - Nezahat

• Nazlı Senem Ünal - Mine

• Demircan Kaçel - Mesut

• Vural Şahanoğlu - Serdar

• Hakan Atalay - Fatih

• Mert Özcan - Hakan

• Ece Baliç - Dilek

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