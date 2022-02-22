Üç Kız Kardeş Derya kimdir? Derya gerçekte kimdir? Melisa Berberoğlu kimdir, kaç yaşında?
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Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, ilk bölümüyle seyircilerde heyecan yaratırken dizinin kadrosu da merak konusu oldu Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizide Derya merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Derya kimdir? Derya gerçekte kimdir? Melisa Berberoğlu kimdir, kaç yaşında?
1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Derya kimdir? Derya gerçekte kimdir? Melisa Berberoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
ÜÇ KIZ KARDEŞ DERYA KİMDİR?
• İclal Aydın - Nesrin
• Reha Özcan - Sadık
• Özgü Kaya - Türkan
• Almila Ada - Dönüş
• Melisa Berberoğlu - Derya
• Berker Güven - Somer
• Veda Yurtsever - Rüçhan
• Tayfun Erarslan - Özer
• Benian Dönmez - Nezahat
• Nazlı Senem Ünal - Mine
• Demircan Kaçel - Mesut
• Vural Şahanoğlu - Serdar
• Hakan Atalay - Fatih
• Mert Özcan - Hakan
• Ece Baliç - Dilek
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