Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 2. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 22 Şubat Salı akşamı yayınlanan ilk bölümde Türkan'ın Somer'le yaptığı evlilik, hem Türkan'ın hem de ailesinin kaderini geri dönülmeyecek şekilde değiştiriyor. 22 Şubat Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş ilk bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş ilk bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Nesrin, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilemiyor. Üç Kız Kardeş full bölümleriyle Kanal D'de!

Nesrin ve Sadık Kalender çifti Türkan, Derya ve Dönüş, isimlerinde üç kızlarıyla Ayvalık'ta sessiz sakin yaşam sürmektedir. Nesrin ve Sadık'ın ilk göz ağrısı Türkan'ın güzelliği tüm kasaba tarafından bilinir. Yörenin en zengin ailesi olan Kormanların patroniçesi Rüçhan Korman, Türkan'ın dillere destan güzelliğini duyup oğlu Somer'e gelin olarak almaya karar verir. Somer ise ailesinin onayı olmadığı yasak bir aşk yaşar. Rüçhan oğlu Somer'in Türkan'la evlenmesini zorunlu hale getirir. Türkan'ın yapacağı evlilik, Sadık hariç tüm ailede sevinç içinde karşılanır. Kalender Ailesi, sakin hayatlarının son günlerini yaşadıklarını bilmeden düğün hazırlıklarına devam etmektedir. Diğer yandan Derya ve Dönüş üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Dönüş'ün kalbi aynı okulda olan Serdar için çarpar.

Kalender Ailesi'nin hayatını alt üst edecek bir darbede Sadık'ın erkek kardeşi Fatih'in gelmesiyle yaşanır. Fatih yüzünü bile görmediği kızını almak için yurt dışından geri döner. Türkan'ın yuvasını kurmasıyla sevinç yaşayan Nesrin, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilemez. Kalender Ailesi'nin huzurlu günleri artık çok eskide kalır ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

Haberler.com - Gündem