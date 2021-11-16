3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı - Haberler
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3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı

Adıyaman'da ikamet eden 3 çocuk annesi kadın, evinin banyosunda bulunan demirlere bağladığı iple intihar etti. Kadının cansız bedeni yakınları tarafından bulundu.

Adıyaman'da 3 çocuk annesi kadının kendisini asması büyük üzüntüye neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak içerisinde ikamet eden Fatma G. (31), evinin banyo penceresinde bulunan demir korkuluklara kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

YAKINLARI FARK ETTİ

Bir süre sonra durumu fark eden yakınları, sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Fatma G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Fatma G.'nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 çocuk annesi kadın, kendini evinin banyosunda demirlere astı

3 çocuk annesi kadın, kendini evinin banyosunda demirlere astı

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