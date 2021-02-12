Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Regaip Kandili günü oruç tutulur mu? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir?

Üç aylar yaklaşırken Müslümanlar oruç tutmak ile ilgili akıllardaki sorulara cevap arıyor. Peki, Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Regaip Kandili günü oruç tutulur mu? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir?

Hicrî takvim doğrultusunda, 7.ay Recep ayıdır ve ilk Cuma gecesi Müslümanlar arasında kutsal olan Regaib Kandilidir. Bu sene de mübarek Regaib Kandili'ni ibadetler ile geçirmek isteyen Müslüman vatandaşlar, o gün oruç tutmak ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Regaip Kandili günü oruç tutulur mu? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir?

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu ve üç aylarda tutulan oruçlarla ilgili Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

""Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.""