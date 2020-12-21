Üç aylar duası nedir, nasıl okunur? Üç Aylar'da yapılacak dua ve ibadetler

Üç aylar duası nedir, nasıl okunur? Üç Aylar'da yapılacak dua ve ibadetler merak edilmeye başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının, müminler tarafından ibadetlerle idrak ediliyor. Üç aylarda müminler üç aylar duaları ile vazifelerini yerine getiriyor. İşte detaylar...

Üç mübarek aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif bulunduran Üç Aylar'da ayrıca Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi İslam dinince önemli kabul edilen gün ve geceler bulunuyor. Peki, Üç aylar duası nedir, nasıl okunur? Üç Aylar'da yapılacak dua ve ibadetler neledir?

3 AYLAR DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Üç aylara yaklaşırken çok araştırılan sorulardan birisi olarak 'Üç aylar duası nedir, nasıl okunur?' aratılıyor.

ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

Üç aylar

ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-''Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

Kuranı Kerim

ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?

Üç aylar tesbihi ve okunacak tespih duaları ise şu şekilde;

RECEB AYI

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab