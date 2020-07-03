Ubisoft'un Battle Royale Oyunu Hyper Scape Duyuruldu!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ubisoft'un Battle Royale Oyunu Hyper Scape Duyuruldu!

Oyun piyasasındaki sayılı firmalardan olan Ubisoft, yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. PUBG sonrasında inanılmaz bir popüleriteye ulaşan Battle Royale türünde oyun geliştiren Ubisoft, Hyper Scape ismini verdiği yapımı duyurdu.

Ubisoft'un Battle Royale Oyunu Hyper Scape Duyuruldu!
03.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:43

Oyun piyasasındaki sayılı firmalardan olan Ubisoft, yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. PUBG sonrasında inanılmaz bir popüleriteye ulaşan Battle Royale türünde oyun geliştiren Ubisoft, Hyper Scape ismini verdiği yapımı duyurdu.

Bu konseptteki birçok oyun gibi, yetersiz donanımlı 100 oyuncunun başladığı oyun, silah ve yeteneklerin toplanmasıyla ilerliyor. Yeteneklerden kasıt, Fortnite gibi hızlı duvar örme veya havaya zıplamaya veya mayınlar ile rakiplere tuzaklar kurmanıza olanak sağlayacak.

Battle Royale türündeki Hyper Scape duyuruldu

Geliştirilebilir silahların yer aldığı oyunda, daha güçlü bir silah oluşturmak için materyaller toplayacaksınız. Diğer oyunlarda da olduğu gibi haritanın bazı bölümleri zamanla oyun dışı kalıyor. Tabi bu sürede alana girmeniz gerekiyor. Sonsuz cephane ve düşük yerçekimi gibi aşamaları yer alan oyun, gerçekten eğlenceli geçecek.

Oyunun kazanan kişi ise şu şekilde belirleniyor. Bir maçın son aşamasına kaldıysanız, bir taç oyunda bir yere düşüyor. Takımlardan birisi 45 saniye boyunca onu alır ve tutarsa maçı kazanıyor. Yani bayrak kapma gibi diyebiliriz.

Oyun hakkında henüz detay yer almıyor. Ancak ilk olarak PC platformuna gelmesi bekleniyor. PS4 ve Xbox One'a daha sonra gelecek. 2054 yılında uzak gelecekte geçen oyunda 100 katılımcı Neo-Arcadia şehrinde tozu dumana katacak. Bakalım oyun ne zaman yayınlanacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum Haber
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor Haber
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cenk Eren Buse Varol Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Ubisoft'un Battle Royale Oyunu Hyper Scape Duyuruldu! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:58:01. #1.14#
title