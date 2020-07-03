Ubisoft'un Battle Royale Oyunu Hyper Scape Duyuruldu! Oyun piyasasındaki sayılı firmalardan olan Ubisoft, yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. PUBG sonrasında inanılmaz bir popüleriteye ulaşan Battle Royale türünde oyun geliştiren Ubisoft, Hyper Scape ismini verdiği yapımı duyurdu.

Oyun piyasasındaki sayılı firmalardan olan Ubisoft, yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. PUBG sonrasında inanılmaz bir popüleriteye ulaşan Battle Royale türünde oyun geliştiren Ubisoft, Hyper Scape ismini verdiği yapımı duyurdu.

Bu konseptteki birçok oyun gibi, yetersiz donanımlı 100 oyuncunun başladığı oyun, silah ve yeteneklerin toplanmasıyla ilerliyor. Yeteneklerden kasıt, Fortnite gibi hızlı duvar örme veya havaya zıplamaya veya mayınlar ile rakiplere tuzaklar kurmanıza olanak sağlayacak.

Battle Royale türündeki Hyper Scape duyuruldu

Geliştirilebilir silahların yer aldığı oyunda, daha güçlü bir silah oluşturmak için materyaller toplayacaksınız. Diğer oyunlarda da olduğu gibi haritanın bazı bölümleri zamanla oyun dışı kalıyor. Tabi bu sürede alana girmeniz gerekiyor. Sonsuz cephane ve düşük yerçekimi gibi aşamaları yer alan oyun, gerçekten eğlenceli geçecek.

Oyunun kazanan kişi ise şu şekilde belirleniyor. Bir maçın son aşamasına kaldıysanız, bir taç oyunda bir yere düşüyor. Takımlardan birisi 45 saniye boyunca onu alır ve tutarsa maçı kazanıyor. Yani bayrak kapma gibi diyebiliriz.

Oyun hakkında henüz detay yer almıyor. Ancak ilk olarak PC platformuna gelmesi bekleniyor. PS4 ve Xbox One'a daha sonra gelecek. 2054 yılında uzak gelecekte geçen oyunda 100 katılımcı Neo-Arcadia şehrinde tozu dumana katacak. Bakalım oyun ne zaman yayınlanacak.

Kaynak: Tamindir