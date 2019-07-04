Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey'nin Son Ek Paketini Duyurdu

Assassin's Creed Odyssey, geçtiğimiz seneki çıkışıyla birlikte birçok oyun severi de kendisine bağlamıştı. Oyunun bu başarısından memnun olan Ubisoft, oyun için geliştirdiği ek paketlerle birlikte hikayenin devamını sağlamıştı.

Ubisoft, sevilen oyunu Assassin's Creed'in Odyssey için çıkaracağı son ek paketin (DLC) çıkış tarihini duyurdu. Judgement of Atlantis ismiyle çıkacak olan ek paket ile oyun son bulacak.

Ubisoft tarih verirken DLC'nin detayları konusunda sessiz. Ek pakete ait olan bir ekran görüntüsüyle çıkış tarihini duyuran Ubisoft, Kassandra ve Alexios'u bekleyen şeylere dair hiçbir bilgi vermedi.

Assassin's Creed Odyssey'nin son ek paketi olacak olan Judgement of Atlantis, 2018 yılının sonbaharından bu yana süren oyunu da sonlandıracak. Ek paket, üç bölümlük 'Fate of Atlantis' serisinin finali niteliğinde olacak.

Assassin's Creed Odyssey'nin son paketi Judgement of Atlantis, 16 Temmuz tarihinde hayranlarıyla buluşacak.