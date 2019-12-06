Uber araçlarında 1 yılda 3 binden fazla cinsel saldırı yaşandı
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Uber araçlarında 1 yılda 3 binden fazla cinsel saldırı yaşandı

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber Technologies Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılındaki yolculuklarda 3 bin 45 cinsel saldırı vakasının bildirildiğini ve 9 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

06.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:43
Uber araçlarında 1 yılda 3 binden fazla cinsel saldırı yaşandı

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Technologies Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılındaki yolculuklarda 3 bin 45 cinsel saldırı vakasının bildirildiğini ve 9 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.


Ulaşım şirketi çatısı altında yaşanan güvenli olmayan durumlara yönelik ilk çalışmasında Uber, cinsel saldırı ve ölüm raporu çıkardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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