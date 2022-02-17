UAEA: Nükleer güç geliştirmeleri için Mısır ve Suudi Arabistan'la çalışıyoruz

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, kurumun nükleer enerji geliştirmelerine yardımcı olmak için Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün ile çalıştığını söyledi.

Grossi, Riyad'da düzenlenen konferansta, kurumun Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün ile nükleer enerji programlarında altyapı geliştirmelerine yardımcı olmak için çalıştığını belirtti.

Büyük petrol ve gaz üreticilerinin atom enerjisinin faydasının farkına vardığını kaydeden Grossi, Orta Doğu'nun gelecekte enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla nükleer enerji kullanacağını ifade etti.

Nükleer enerjinin, iklim değişikliğini hafifletme ve uyum sağlamada önemli bir araç olduğunu söyleyen Grossi, "Bu bölgedeki birçok ülke, nükleer enerjiyi düşünüyor. En büyük petrol ve gaz üreticileri bile atom enerjisinin faydasının farkında." dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, 12 Ocak'ta Riyad'da düzenlenen Gelecek Mineraller Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer enerji programı geliştirmek için kullanmayı planladığı geniş uranyum rezervlerine sahip olduğunu söylemişti.

Bin Selman, "Bu konuda çok net olmama izin verin. Faydalanmak istediğimiz çok büyük miktarda uranyum kaynağımız var ve bunu en şeffaf şekilde yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistanlı Bakan ayrıca ülkesinin halihazırda Çin ile nükleer teknolojiler üzerinde çalıştığını aktarmıştı.

Suudi Arabistan 2040 yılına kadar 16 nükleer santralin kurulması dahil olmak üzere çeşitli nükleer enerji projeleri üzerinde çalışıyor.