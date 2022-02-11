TYT AYT sınav süreleri 2022! TYT AYT son dakika: YKS TYT sınav süresi kaç dakika oldu? Üniversiteye geçiş sınavı TYT, AYT süresi uzatıldı mı?

Tyt süresi 2022 kaç dakika, TYT süresi uzatıldı mı, oldu sorularının yanıtı merak ediliyor. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, YKS AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak. Son dakika eğitim haberlerini araştıranlar TYT sınav süresi kaç dakika? TYT AYT sınav süresi son dakika sorularına da yanıt aradı.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVI BARAJI KALDIRILDI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır" denildi.

"Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir."

TYT SÜRESİ 2022 KAÇ DAKİKA?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

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