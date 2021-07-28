TYT baraj altında kalanlar tercih yapabilir mi? TYT puanına göre bölümler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TYT baraj altında kalanlar tercih yapabilir mi? TYT puanına göre bölümler!

TYT baraj altında kalanlar tercih yapabilir mi? TYT puanına göre bölümler!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi kısaca TYT olacak. TYT baraj altında kalanlar tercih yapabilir mi? TYT puanına göre bölümler!

Son dakika! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. TYT baraj altında kalanlar tercih yapabilir mi? TYT puanınagöre bölümler!

TYT TERCİHLERİ

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

TYT BARAJ ALTINDA KALANLAR TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları sonrası alınan puanlara göre adaylar tercih yapacak. 150 puanı geçemeyen kişiler tercih yapamayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Tanju Bilgiç İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Seda Sayan İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Fatih Terim Serdar Aziz Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TYT baraj altında kalanlar tercih yapabilir mi? TYT puanına göre bölümler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:02:00. #1.16#

title