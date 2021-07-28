TYT baraj altında kalanlar tercih yapabilir mi? TYT puanına göre bölümler!

Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi kısaca TYT olacak. TYT baraj altında kalanlar tercih yapabilir mi? TYT puanına göre bölümler!

Son dakika! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. TYT baraj altında kalanlar tercih yapabilir mi? TYT puanınagöre bölümler!

TYT TERCİHLERİ

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

TYT BARAJ ALTINDA KALANLAR TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları sonrası alınan puanlara göre adaylar tercih yapacak. 150 puanı geçemeyen kişiler tercih yapamayacak.