Twitter X çöktü mü? 7 Ekim X (Twitter) neden girilmiyor?

Bazı kullanıcılar X'e erişim sağlayabilirken, diğerleri "gönderi yüklenemedi" hatasıyla karşılaşıyor. Bu durum, platformda yaygın bir teknik arıza olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Mobil uygulamalarda his edilen yavaşlık da sorunun ciddi olduğuna işaret ediyor. Sabaha karşı başlayan bu erişim problemleri, "X çöktü mü?" sorusunun Google arama trendlerinde üst sıralara yükselmesine neden oldu. Peki, X'e neden girilemiyor ve bu sorun çözülecek mi?

X ÇÖKTÜ MÜ?

7 Ekim 2025 Cuma sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu nedeniyle birçok kullanıcı, X platformuna giriş yapamadı. Kullanıcılar, gönderi paylaşmakta zorluk yaşarken, beğeni, yorum ve retweet gibi etkileşimlerde de sorunla karşılaştı. Ayrıca zaman akışı yenilenmediği için paylaşımlar görüntülenemedi.

X (TWITTER) NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcılardan gelen yoğun bildirimlere göre, X (Twitter) sunucularında olası bir teknik arıza yaşanıyor. Erişimde yaşanan bu kesintiler, hem masaüstü hem de mobil uygulamalarda etkili oldu. Şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalara başladığı tahmin ediliyor.

Hata raporu: