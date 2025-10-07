Haberler

Twitter X çöktü mü? 7 Ekim X (Twitter) neden girilmiyor?

Twitter X çöktü mü? 7 Ekim X (Twitter) neden girilmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

X (eski adıyla Twitter) platformunun çöküp çökmediği, 7 Ekim 2025 sabahından itibaren sosyal medyada en çok tartışılan konu haline geldi. Kullanıcılar, platforma giriş yapamadıklarını, gönderilerin yüklenmediğini ve zaman akışının yenilenmediğini belirtiyor.

Bazı kullanıcılar X'e erişim sağlayabilirken, diğerleri "gönderi yüklenemedi" hatasıyla karşılaşıyor. Bu durum, platformda yaygın bir teknik arıza olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Mobil uygulamalarda his edilen yavaşlık da sorunun ciddi olduğuna işaret ediyor. Sabaha karşı başlayan bu erişim problemleri, "X çöktü mü?" sorusunun Google arama trendlerinde üst sıralara yükselmesine neden oldu. Peki, X'e neden girilemiyor ve bu sorun çözülecek mi?

X ÇÖKTÜ MÜ?

7 Ekim 2025 Cuma sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu nedeniyle birçok kullanıcı, X platformuna giriş yapamadı. Kullanıcılar, gönderi paylaşmakta zorluk yaşarken, beğeni, yorum ve retweet gibi etkileşimlerde de sorunla karşılaştı. Ayrıca zaman akışı yenilenmediği için paylaşımlar görüntülenemedi.

X (TWITTER) NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcılardan gelen yoğun bildirimlere göre, X (Twitter) sunucularında olası bir teknik arıza yaşanıyor. Erişimde yaşanan bu kesintiler, hem masaüstü hem de mobil uygulamalarda etkili oldu. Şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalara başladığı tahmin ediliyor.

Hata raporu:

Twitter X çöktü mü? 7 Ekim X (Twitter) neden girilmiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu

Erdoğan'dan Azerbaycan'daki zirveye damga vuran Suriye mesajı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
Akaryakıta bu gece yarısı çifte indirim geliyor

Gece yarısı çifte indirim geliyor! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.