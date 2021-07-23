Twitter paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Twitter paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu

Twitter paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu
BBC - Haberler | Dünya

Sosyal medya platformu Twitter, yapılan paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter, yapılan paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu.

Bunun bir "dislike" (beğenmeme) butonu olmadığını vurgulayan Twitter, testin bazı iOS kullanıcıları için açıldığını belirtti.

Twitter, söz konusu denemelerin "ilgili bulunan yanıt türlerini anlamak için" yapıldığını ve olumsuz oyların diğer kullanıcılar tarafından görülmeyeceğini, yanıtların sırasını da değiştirmeyeceğini söyledi.

Sosyal medya sitesinin aktardığına göre, oylama butonları başparmak ya da ok şeklinde olacak.

Ancak bazı kullanıcılar, aşağı yukarı ok butonlarını bir diğer sosyal medya sitesi Reddit'in oylama butonları ile benzer buldu.

Reddit bu yorumlar paralelinde Twitter'ın duyurusuna, üzerinde "ilginç" yazan bir görselle cevap verdi.

Twitter'ın kullanıcı araştırmacılarından Cody Elam, yaptığı paylaşımda söz konusu değişikliğin "insanlara, yanıtların kalitesi hakkındaki görüşlerini özel olarak dile getirme ve Twitter'a da daha iyi geri bildirimler elde etme gücü verdiğini"söyledi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Twitter paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 11:48:48. #1.15#

title